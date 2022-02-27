ابو الغيظ :نأمل أن تحمل الانتخابات المقبلة الخير للبنان

أمل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ان تحمل الانتخابات اللبنانية الأمل، في تحقيق الانفراج في العلاقات اللبنانية الخليجية، معبراً عن تفاؤله حول هذه العلاقات، كما وأشار أبو الغيط أن “الظروف الحالية ليست متاحة الآن لعودة سوريا إلى الجامعة العربية”، موضحاً أن “لديه زيارة قريبة إلى لبنان ويأمل أن يلتقي خلالها الرؤساء”.

كلام أبو الغيط جاء خلال حديث لصحيفة “النهار” حيث أشار إلى أنّه سيزور لبنان قريباً خلال شهر آذار، آملاً لقاء الرؤساء الثلاثة للحوار، في إطار البحث في الشأن اللبنانيّ والعربيّ، لافتاً إلى “وجود أطروحات عدّة حول لبنان بهدف “لمّ الشمل العربي- اللبنانيّ وحتّى اللبنانيّ- اللبنانيّ”.

أمّا عن المبادرة الكويتيّة، أوضح أبو الغيط أن “المبادرة لا تزال ساريّة ولم تنتهِ، وأن وزير خارجية الكويت كان متحمساً لهذا الطرح، ومثل هذا النوع من بناء المواقف يحتاج إلى وقت، ولا داعي للاستعجال في التنفيذ لأن الدول والحكومات تحتاج وقتاً لكي تصل إلى أهدافها”.

في السياق، رأى الأمين العام أن العلاقات اللبنانيّة الخليجيّة تحتاج إلى الوقت لكي تعود إلى نصابها، مؤكّداً أن “الزمن كفيل بمعالجة أيّ شيء”.

وأضاف: “نأمل أن تحمل الانتخابات المقبلة الخير للبنان وأن تحقّق الوضعية المقبولة لتحقيق انفراج في العلاقات اللبنانية الخليجية، وأنا شخصياً متفائل حول هذه العلاقة”.

من جهة ثانية، أكّد أبو الغيط في حديثه أن القمة العربية ستنعقد في الجزائر خلال هذا العام وتحديداً في النصف الثاني منه”، موضحاً أن “الإخوة في الجزائر لديهم الإصرار على ذلك”.