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ابو حيدر يكشف معلومات جديدة حول فضيحة الجبنة المدعومة المعروضة خارج لبنان

منذ ساعتين
محمد ابو حيدر

محمد ابو حيدر

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أفاد مدير عام ​وزارة الإقتصاد والتجارة​ محمد ابو حيدر، عن أن “كمية الجبنة المدعومة التي صُوّرت معروضة للبيع على رف في ​سوبرماركت​ بإحدى الدول، خرجت عبر شخص موجود هنا في ​لبنان​، وقد حصلنا على اسم الشخص ورقم هاتفه ونحضر لإخبار لنقدمه بحقه لدى القضاء المختص”.

وأعلن في تصريح تلفزيوني، عن أنه سيتم “ترشيد السلة الغذائية وليس الغاء دعمها، ومن غير المقبول رفع الدعم دون بديل، فقد أقمنا دراسة علمية للإستهلاك في السنوات الماضية، 2017 2018 2016، وتمت مقارنتها مع العام الحالي، وقد اختصرنا بعض المكملات و​الفواكه​ المجففة والقشطة وبعض الكماليات التي تعتبر غير أساسية وهناك فائض لها في السوق، وحاليا نقوم بإعادة قراءة أكبر لترشيد الدعم لإطالة ​المال​ المخصص للدعم لأطول فترة ممكنة”.

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