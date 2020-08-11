ابو شرف في رسالة الى فهمي: للاستغناء عن الرصاص المطاطي في ردع المتظاهرين لخطورته

وجه نقيب الاطباء في بيروت البروفسور شرف ابو شرف رسالة الى وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، لفت فيها “الى خطورة استعمال الرصاص المطاطي على العين”، محذرا من “مغبة توجيه مثل هذه القذائف الى الرأس او القسم الاعلى من الجسم، خشية اصابة العين او اي مواقع حيوية اخرى”.

وناشد ابو شرف الوزير فهمي “باسم نقابة الاطباء والجمعية اللبنانية لاطباء العين الايعاز الى الاجهزة المولجة قمع التظاهرات توخي الحذر اذا كان لا بد من استعمال الرصاص المطاطي، لا بل تجنب استعماله كليا، وبضرورة اصدار التعليمات بعدم التصويب على الوجه او حتى الرأس ككل، وعلى الارجل فقط، ومن مسافة بعيدة في حال استعماله عند الضرورة القصوى. والافضل بالطبع الاستغناء كليا عن هذه الوسيلة في ردع المتظاهرين”.