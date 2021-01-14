ابو شرف: نعم لقانون اللقاحات

اصدر نقيب الأطباء البروفسور شرف ابو شرف بيانا جاء فيه: نعم لقانون اللقاحات شرط الحفاظ على المواصفات والجودة ‏المتوفرة في بلد المنشأ.

وقال “ان نقابة الأطباء تطالب السادة النواب بربط مشروع قانون اللقاحات بمعايير المواصفات والجودة المتوفرة في بلد المنشأ، وبربطها بنفس الشروط التي تطبقها الدول الأوروبية ،حفاظًا على صحة وحقوق المواطن والدولة”.

وأكد ان “النقابة لم تتوان عن تقديم الغالي والرخيص مجانا لمساعدة مرضى كورونا، فقد سقط لها 10 شهداء، وحبذا لو تعتبرهم الدولة شهداء الواجب إسوة بشهداء الجيش ال​لبنان​ي”.

ولفت في بيان الى أن “هناك 20 طبيبا يعالجون في العناية الفائقة واكثر من 300 طبيب في الحجر الاستشفائي او المنزلي، ناهيك باصابات الاطباء المتمرنين في المستشفيات. وما زالت النقابة تقدم خبراتها وعلمها عبر اللجان والجمعيات العلمية والمستشفيات خصوصا الجامعية منها، ‏بالتعاون والتنسيق مع ​وزارة الصحة​ التي هي المسؤول الأول عن ال​سياسة​ الصحية في لبنان ‏وتداعياتها، خاصة في ما يتعلق بالتخطيط والمراقبة والتنفيذ ويعود القرار حصريا لها، وفي حال الجائحة الراهنة، فالحكومة ككل مسؤولة عن التخطيط والتنفيذ والمواجهة، والمطلوب شراكة ​نقابة الاطباء​ الحقة في عمل وزارة الصحة وعدم استثنائها من الاجتماعات والقرارات”.