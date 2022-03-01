ابو شقرا لـ”صوت بيروت انترناشونال”: قمنا باتصالات مع الشركات المستوردة للنفط لتسليم كل المحطات البنزين

كشف ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في اتصال مع موقع “صوت بيروت انترناشونال” عن أنهم يقومون باتصالات اليوم مع الشركات المستوردة للنفط لتسليم كل محطات الوقود في جميع الاراضي اللبنانية مادة البنزين بعد البلبلة التي حصلت أمس وانتشار أخبار تنذر بأزمة بنزين، مشيراً الى ان المشكلة تكمن في تأمين مادة المازوت حيث هناك تقنين في تسليم هذه المادة.

وطالب أبو شقرا وزير الطاقة وليد فياض والمديرية العامة للنفط الإسراع في تفريغ بواخر المازوت التابعة لمنشآت الدولة في الزهراني وطرابلس لان الكميات الموجودة في الشركات المستوردة غير كافية للسوق.

ولفت إلى ان الـ85% سعر البنزين اليوم تم احتسابه على سعر المنصة البالغ20200 ليرة والارتفاع الذي شهدناه في الاسعار هو بسبب ارتفاع سعر النفط عالمياً نتيجة الازمة الاوكرانية الروسية.