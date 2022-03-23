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ابو شقرا يناشد ميقاتي وفياض لحل أزمة المحروقات

23 - مارس - 2022
آخر تحديث: 23 - مارس - 2022 3:20 مساءً
فادي ابو شقرا

فادي ابو شقرا

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في ظل ازمة المحروقات الجديدة التي تحاصر لبنان اليوم وتتمثل بعدم قدرة أصحاب المحطات شراء مادة البنزين بالفريش دولار وبيعها بالليرة اللبنانية، ودعت نقابة أصحاب المحطات في بيان وزير الطاقة والحكومة مجتمعة وبشكل عاجل لحل هذه المشكلة مع الشركات المستوردة ومصرف لبنان لعدم خلق ازمة جديدة مؤكدين أن مادة البنزين متوفرة لدى الشركات ولكنهم بانتظار معالجة هذه المشكلة.

في هذا الاطار ناشد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، في بيان، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض “التحرك سريعا لتسوية الأوضاع بين الشركات المستوردة للنفط ومصرف لبنان”.
وقال: “نحن كموزعي محروقات أصبحنا في موقع الوسط بين الشركات والمحطات، وهناك بعض الشركات تطلب الدولار “الكاش” من الموزعين”.
وتابع: “هذا الأمر غير محسوب ضمن جدول أسعار المحروقات، في حين أن المصارف تأخذ عمولات على الدولارات، فمنهم من يتقاضى عمولات بين 1 و2 بالمئة، والبعض الآخر يجمد 10 في المئة من قيمة المبالغ الموجودة”.
وختم: “اننا كموزعي محروقات حريصون على أن تبقى الأمور سارية بشكل جيد، وهمنا الاول والأخير، كأصحاب محطات وكموزعين، المواطن واستمرارية عملنا”.

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