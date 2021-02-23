الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ابو شقرا يوضح أسباب ارتفاع أسعار المحروقات

23 - فبراير - 2021
فادي أبو شقرا

فادي أبو شقرا

A A A
طباعة المقال

أشار نقيب موزعي ​المحروقات​ في ​لبنان​ فادي ابو شقرا، الى أن سبب الإرتفاع في أسعار ​البنزين​ في لبنان هو بسبب ارتفاع ​سعر الدولار​ في السوق السوداء، والمواطن يعرف أن 15% من ثمن المطروحات ندفعها على ​أسعار الدولار​ بالسوق ونتمنى على جميع المسؤولين معالجة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء كي لا يرتفع ​سعر البنزين​ وغيره”.

وردا على سؤال، أوضح ابو شقرا في تصريح تلفزيوني، أنه “لا يمكن أن نتكهن كم سيصبح ثمن صفيحة البنزين لأنه لا أحد يقول بأنه سيقام رفع كلي للدعم، بل الحديث هنا عن ترشيد للدعم أي دعمه بنسبة 60% فقط، وأنا أرفض رفع الدعم والحديث عن صفيحة البنزين بـ100 الف ليرة يتعبنا ويتعب المواطن وبالطبع هو أمر مرفوض”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
    في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. الامن الداخلي: بتفرق ع زيح
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي بحث مع وفد تركي التعاون الصحي بين البلدين
    سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر في طرابلس
    بالصور والفيديو: كارثة في طرابلس.. جرحى بانهيار مبنى في القبة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟