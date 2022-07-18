ابو فاعور: قرار مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ليس صائباً

قال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور أن قرار مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ليس صائباً بل علينا الاتفاق على رئيس والذهاب لانتخابه واتفاق القوات والاشتراكي والكتائب والمستقلين على إسم لا يكفي بل يؤمن التوازن السياسي الذي يقود الى تسوية وبالنسبة لقائد الجيش فهو رجل محترم ولكن من المبكر الدخول في الأسماء.

أضاف في حديث عبر “أم تي في”: ثمن قبول باسيل بدعم فرنجية للرئاسة سيكون باهظاً جداً لا يتحمله فرنجية ولا سواه وأي مرشح يدخل في هكذا مفاوضات يكون قد أدخل نفسه في مرحلة الـ”لا رئاسة” قبل أن يصبح رئيساً.