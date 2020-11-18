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ابي خليل يرد على “علية”: ماذا يسمى هذا الفعل اذا لم يكن تحريفًا وتزويراً؟

منذ ساعة واحدة
جان العلية وسيزار ابي خليل

جان العلية وسيزار ابي خليل

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غرد النائب سيزار ابي خليل عبر تويتر قائلا: “بغض النظر عن التوتر والانفعالية التي طبعت مؤتمر السيد جان العلية، وبعيداً عن النقاش العقيم في المسار القانوني والإداري الذي قرره مجلس الوزراء في حينه، بهدف إضاعة الرأي العام، كل ذلك الضجيج لن يخفي حقيقة ان تقرير ادارة المناقصات لم يعكس ما تم استثباته في محضر فض العروض الموقع من قبله والذي يبين تأهل شركتين فنياً وضرورة استكمال وتوضيح مستندات إدارية من الشركتين”.

وسأل: “لماذا الاسراع بتقرير ان شركة واحدة مؤهلة دون انتظار التوضيحات واستكمال الملفات؟ماذا يسمى هذا الفعل اذا لم يكن تحريفًا وتزويراً؟”

وكان رئيس دائرة المناقصات ​جان العلية​ قد أكد في ​مؤتمر صحفي​ في ​نادي الصحافة​ بان المرتكب مرتكب ايا كان ومهما كان حجمه السياسي، موضحا بان “هناك اختلاف بين الواقع والقانون في مسار الأمور، ومنها ظهور مركز استشاري يقيم العروض وتم توقيع المحضر من قبل مندوبي وزارة الطاقة والاستشاري خالف قانون المحاسبة العمومية”.

واشار جان العلية الى امكانية مقاضاة وزير الكهرباء الاسبق سيزار ابي خليل الذي تعرض له بالشخصي​​، واوضح ان الموضوع ياتي في اطار الاعتداء كرامة احد الموظفين. واعتبر بان كل موظف في الادارة اللبنانية يجب ان يقوم بما قمت به، لا سيما في موضوع المناقصات.

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