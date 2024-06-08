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ابي رميا: ماضون في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الأولمبي حتى تحقيق العدالة

منذ 14 ثانية
النائب سيمون ابي رميا

النائب سيمون ابي رميا

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أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا المضي في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي حتى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الهدر او الفساد في هذا الملف.

وشرح ابي رميا في حديث لـ mtv ان لجنة تقصي الحقائق النيابية المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة أنجزت تقريرها في الملف، بعد الاستماع الى افادات اكثر من عشرين مسؤولا عن الملف حيث تبين ان هناك عددا من الدراسات غير المكتملة حول المسبح، ما يشير الى هدر مؤكد وفساد محتمل، لكن لجنة تقصي الحقائق ليس ضابطة عدلية لذا على القضاء اثبات تهمة الفساد او نفيها.

وأعلن عن مؤتمر صحافي للجنة الشباب والرياضة الاسبوع المقبل لعرض المسار القانوني للملف امام الرأي العام.

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