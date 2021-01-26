اتحادات النقل البري: الدعوة لأي تحرك هي انتحار للسائقين

لفتت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الى أنه “يتم التداول على بعض مواقع التواصل الإجتماعي عن دعوات للتحرك بمظاهرات سيارة من قبل بعض سائقي الفانات بهدف السماح لهم بممارسة أعمالهم”.

وقالت في بيان: “إن إتحادات ونقابات قطاع النقل البري تؤكد على الأخوة السائقين على جميع الأراضي اللبنانية التزام مضمون قرار التعبئة والذي هدفه حماية المواطنين.

مشيرة الى ان “الدعوة لأي تحرك هي انتحار للسائقين أولا ويضر بصحتهم وحياتهم ويعرض المواطنين لخطر الإصابة بفيروس كورونا”.

واكدت ان “اتحادات ونقابات قطاع النقل البري طالبت بمساعدات عاجلة للسائقين تعويضا عن فترة الإقفال في ظل مواجهة هذه الحرب المفروضة على الكرة الأرضية ولمسنا تجاوبا من قبل دولة رئيس الحكومة لتوزيع مساعدات عاجلة”.