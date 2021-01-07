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اتحادات النقل البري: للسماح للفانات والاوتوبيسات بالعمل اليوم قبل الغد

منذ ساعة واحدة
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان

اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان

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أكدت اتحادات ونقابات النقل البري على موقفها الداعي الى السماح للفانات والاوتوبيسات بالعمل اليوم قبل الغد، وفق الشروط والاجراءات الصحية اللازمة.

وأشارت اتحادات ونقابات النقل البري في بيان، إلى أنه “متابعة للاتصالات التي قمنا ونقوم بها من اجل اعادة النظر بقرار الاقفال، لا سيما عمل الفانات والاوتوبيسات اسوة بغيرها من السيارات العمومية، نؤكد على موقفنا الداعي الى السماح للفانات والاوتوبيسات بالعمل اليوم قبل الغد، وفق الشروط والاجراءات الصحية اللازمة.

وعليه ومع تقديرنا لمعاناة سائقي الفانات والاوتوبيسات وبغض النظر عن بعض عبارات المزايدة التي تصدر من وهناك، فإننا نؤكد للزملاء جميعا اننا قطعنا شوطا كبيرا في المعالجة ونحن على مسافة قليلة جدا من اصدار القرارات اللازمة للعودة الى العمل”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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