برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

اتحادات النقل البري: ملتزمون التعرفة الرسمية واسعارها

منذ ساعة واحدة
النقل البري

النقل البري

A A A
طباعة المقال

أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتناقل لائحة تتضمن تعرفة نقل على بعض الخطوط وبخاصة من قرى البقاع ومدنه وإليه، مذيلة زورا باسم اتحاد النقل البري”.

وأكدت في بيان، اعتماد التعرفة الرسمية واسعارها، وما تم الاعلان عنه من وزير الاشغال العامة والنقل في حضور قطاع النقل البري، محذرا كل من يدعي زورا التحدث او طباعة وتوزيع ملصقات تحت اسم (اتحاد او نقابة نقل بري)، من مغبة هكذا فعل مخالف للقانون.

وكشف البيان عن تكليف الجهاز القانوني في القطاع اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لكشف المتورطين والادعاء عليهم امام السلطات القضائية المختصة، داعيا جميع السائقين إلى عدم الالتفات الى مثل هكذا اشاعات، والالتزام بمضمون التعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والنقل والمعممة على جميع السائقين والقوى الامنية والمواطنين.

ودعا وزارة الداخلية والبلديات إلى التعميم على قطاعات قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية، ضرورة ملاحقة المخالفين لمضمون التعرفة الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والنقل.

    المزيد من أخبار لبنان

    سامي الجميل
    الجميّل: لن نستطيع السكوت أكثر عن “تخبيصكم” منذ سنة الى اليوم
    مستشفى رفيق الحريري الجامعي
    إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي
    تسجيل المزيد من إصابات كورونا في لبنان
    هكذا توزعت إصابات كورونا الجديدة على البلدات البنانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون
    السعودية لـ عون: مصاري مافي
    حالة ترقب لمعرفة أصل كورونا
    كورونا
    شيئان يجعلانك أكثر عرضة للإصابة بكورونا
    مناصرو حزب الله وحركة امل
    بين ” أمل” و “حزب الله” صراع حقيقي… إلكتروني وسياسي