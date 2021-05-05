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اتحادات قطاع النقل تبقي على اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية

5 - مايو - 2021
قسم المعاينة الميكانيكية

مركز المعاينة الميكانيكية

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قررت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، ظهر اليوم، الابقاء على اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان حتى تحقيق كامل الأهداف.

هذا القرار جاء خلال اجتماع ومؤتمر صحافي، امام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، وذلك في إطار متابعة وتنفيذ قرار اتحادات ونقابات قطاع النقل البري والإتحاد العمالي العام بإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية على جميع الاراضي اللبنانية، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونقابيين.

كما دعا الاتحاد الى اعتصام تضامني مع اتحاد النقل امام مركز النافعة يوم الثلاثاء المقبل.

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