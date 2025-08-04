اتحاد العشائر العربية في لبنان يؤكد التمسك بسيادة البلاد: للالتزام باتفاق الطائف

أصدر اتحاد العشائر العربية، اليوم الاثنين، بيانا أكد فيه تمسكه بسيادة لبنان وبناء دولة سيدة وحرة وعربية.

وجاء في البيان، أن “الاتحاد يعمل جنبًا إلى جنب مع شركائه في الوطن من أجل تحقيق هذا الهدف، منذ انطلاقة ثورة الأرز وحتى اليوم”.

وشدد البيان على تمسك الاتحاد بسيادة لبنان وحرصه على تحصين مؤسساته الشرعية، مؤكدًا على أن الجيش اللبناني هو المؤسسة العسكرية الوحيدة التي يجب وضع كل الإمكانات في خدمتها لضمان أمن الوطن والمواطنين.

كما دعا الاتحاد إلى الالتزام الكامل بالدستور اللبناني واتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاق الهدنة. وأكد البيان على ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني فقط، من أجل إقامة دولة عادلة تحفظ كرامة المواطن وتحقق العدالة الاجتماعية.

وفي الختام، رفض الاتحاد أي حرب عبثية لا تخدم مصلحة الوطن، مؤكدًا التزامه بمواقف دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، وداعياً العهد الجديد والحكومة اللبنانية إلى مواصلة مساعيها لتحقيق السيادة والاستقرار وبناء مستقبل أفضل لجميع اللبنانيين.