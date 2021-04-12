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اتحاد القصابين للبلديات: لمنع الملاحم من فتح أبوابها إن لم تلتزم بتسعيرة وزارة الاقتصاد

12 - أبريل - 2021
ملحمة "تعبيرية"

ملحمة "تعبيرية"

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توجه إتحاد القصابين وتجار المواشي للبلديات بكتاب الى جميع ​البلديات​ المنتشرة على الأراضي اللبنانية، مشيرا الى أنه “بسبب الاوضاع الراهنة في البلاد وعم توافر اللحوم الحية بكميات تتناسب وطلب السوق المحلي المرتفع وخاصة في ​شهر رمضان​ المبارك وبسبب قيام عدد من ​التجار​ والملاحم بإحتكار واستغلال أوجاع الناس في هذا الظرف العصيب،

جئنا بكتابنا هذا املين منكم التعاون لضبط جميع المخالفات عن طريق منع اي ملحمة من فتح ابوابها الا اذا كانت تبيع على السعر المدعوم المحدد من ​وزارة الاقتصاد​ (42000-45000) للكيلو الواحد تحت اي ذريعة وكذلك نأمل منكم ​مساعدة​ القصابين وتبليغ وزارة الاقتصاد عن اي تاجر لايسلمهم لحم مدعوم مع ضرورة وجود علاقة تجارية تربطهم به من قبل”.

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