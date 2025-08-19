الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة: التعليم 4 أيّام في الأسبوع يخصّ التعليم الرسمي

منذ 36 دقيقة
مقاعد الطلاب في المدارس

صدر عن منسق عام اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان الأب يوسف نصر البيان الآتي:

“يوضح اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان أنّ القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي بشأن التعليم أربعة أيّام في الأسبوع يخصّ التعليم الرسمي وليس القطاع الخاص إلّا إذا ارتأت إدارة المدرسة الخاصة ذلك لظروف معينة خاصة بها. فاقتضى التوضيح”.

هذا وأكدت الوزيرة كرامي أنها مع “الإدارة وجميع المعنيين للوقوف إلى جانب أفراد الهيئة التعليمية والمديرين من اجل إنجاز عام دراسي مميز”. وأكدت “اعتماد أربعة أيام تدريس اسبوعيا”.

من زاوية آخرى ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، إجتماعا إداريا ضم المدير العام للتربية فادي يرق ومديري التعليم والإرشاد والتوجيه.

وتم البحث في متابعة التحضيرات لانطلاق العام الدراسي الجديد، ومن ابرز المواضيع عدد أيام التدريس ومدة حصة التدريس وبالتالي الدوام اليومي والأسبوعي مع الأخذ في الإعتبار المدارس التي تعتمد دوامين قبل الظهر وبعده ، كما كان تأكيد على إنجاز المناقلات قبل بدء العام الدراسي،وإعطاء الأولوية لتأمين أفراد الهيئة التعليمية للمدارس كافة.

وتم طرح ومناقشة مواضيع تتعلق بالمناهج المعتمدة للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء ،وإمكانات دمج الصفوف ، ومهام الناظر وامين المكتبة وتحضير المختبر والأساتذة الإحتياط .

