اتحاد النقابات العمالية يؤكد وقوفه إلى جانب العاملين في "أوجيرو"

أكد اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة وقوفه الى جانب العاملين في هيئة أوجيرو وإضرابهم المشروع.

وقال الاتحاد في بيان: “بعد اطلاع اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة على مطالب نقابة العاملين في أوجيرو، وحرمان العاملين في الهيئة من حقوقهم وأولها الرواتب والاستشفاء والطبابة، لذلك، فإن الاتحاد يؤكد وقوفه الى جانب العاملين في هيئة أوجيرو وإضرابهم المشروع”.

وطالب الاتحاد المعنيين “بدءا من وزارة الاتصالات، بضرورة إجراء ما يلزم لتلبية مطالبة العاملين في هذه المؤسسة، في ظل وجود تهديد فعلي بعدم مقدرة المؤسسة على تسديد رواتبهم”.

كما وطالب جميع الجهات التقريرية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة كافة باتخاذ القرارات اللازمة لتلبية مطالب هذه النقابات.