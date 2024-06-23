الأحد 17 ذو الحجة 1445 ﻫ - 23 يونيو 2024 |
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اتحاد النقل الجوي في لبنان يرد على تقرير "التلغراف"

منذ 3 دقائق
طائرات تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مطار رفيق الحريري الدولي

طائرات تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مطار رفيق الحريري الدولي

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أصدر اتحاد النقل الجوي في لبنان UTA بيانا جاء فيه:

“طالعتنا صحيفة التلغراف بخبر جود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت من دون تقديم أي دليل أو برهان، بل مجرد أضاليل وأكاذيب هدفها تعريض مطار بيروت والعاملين فيه، الذين كلهم مدنيون، والعابرين منه واليه وكلهم مدنيون، للخطر”.

وأضاف البيان “لذلك نحمل هذه الوسيلة الإعلامية ومن ينقل عنها ويروج أضاليلها كامل المسؤولية عن سلامتنا، نحن العاملين بمطار بيروت بكامل منشآته، بمحطة الركاب مغادرة ووصولا وساحة الطائرات والصيانة والشحن الجوي المدني. وندعو وسائل الاعلام كافة لبنانية وعربية واجنبية الى الحضور الى مطار بيروت مع طواقم التصوير والتأكد بأنفسهم، وغير ذلك نعتبر ان ما تروج له وسائل اعلام مشبوهة تحريض على قتلنا”.

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