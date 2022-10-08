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اتحاد بلديات الضنية: المياه تحتوي على ملوثات جرثومية بنسبة عالية جدا

منذ 36 دقيقة
المياه

المياه

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أعلن رئيس قسم الصحة في اتحاد بلديات الضنية الدكتور محمد سلمى في بيان، أنه “بعد انتشار مرض إلتهاب الكبد الفيروسي أ المعروف بالريقان في عدة بلدات في الضنية، وظهور عدة إصابات، قام قسم الصحة في اتحاد البلديات بتكليف من رئيسه محمد سعدية، بالكشف على نبع الزحلان، حيث تم أخذ عينات من المياه في عدة أماكن من بلدة بخعون وحرف السياد وكفرشلان، بهدف فحصها في مختبر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس”.

وأشار إلى أنه “تبين حسب الفحوص بأن النتائج سلبية، لأن المياه تحتوي على ملوثات جرثومية بنسبة عالية جدا، كما أنها غير نظيفة وغير صالحة للشرب والإستعمال المنزلي”.

ولفت إلى أن “بعض نتائج هذه الفحوص لعينات المياه كان مشكوكا بأمرها، وتحديدا تلك العائدة إلى بلدتي بخعون وكفرشلان، وبالتالي ستتم إعادتها على أن تظهر نتائجها في الأسبوع المقبل للتأكد من أنها صالحة أم لا”.

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