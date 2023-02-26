اتحاد بلديات القيطع: لا حصانة لأحد أمام القتل والظلم

استنكر رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير، “الجريمة البشعة التي دبرت بليل أسود ومظلم وأودت بالشيخ أحمد شعيب الرفاعي”.

وقال في بيان: “باسمي وباسم أعضاء الاتحاد ندين ونستنكر هذا العمل الجبان والاجرامي الذي أودى بالشيخ أحمد شعيب الرفاعي، ونسأل الله ان يتغمده بفسيح جنانه. غصة كبيرة والكلمات عاجزة عن وصف الجريمة. لا حصانة لأحد أمام القتل والظلم وليأخذ القانون مجراه ويساق المجرمون للعدالة”.

وختم بالقول: “أي دنيا هذه وأي مناصب وأي مال وأي سلطة أمام السؤال عن حرمة الدم يوم القيامة؟ نسأل الله الرحمة للشهيد وأن يحفظ الله قرانا من كل سوء وفتن”.