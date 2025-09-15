الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
اتحاد بلديات المتن الشمالي: على الحكومة إيجاد حلول مستدامة لأزمة النفايات

صدر عن اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والأوسط، ما يلي:

“بتاريخ 15/9/2025 عقد مجلس إتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والأوسط في مركز الإتحاد اجتماعاً للبحث في مسألة مطمر النفايات في منطقة الجديدة والأزمة التي أصبحت على الأبواب بعد وصول المطمر الحالي إلى أقصى قدرته الاستيعابية وقرار الشركة المشغلة بوقف استقبال النفايات إعتباراً من 1/10/2025والحلول الواجب إتخاذها لتفادي عودة هذه النفايات إلى الشوارع فتقرّر ما يلي:

1- التأكيد على أن أزمة النفايات هي أزمة وطنيّة يجب على الحكومة العمل على إيجاد حلول مستدامة لها أكان على الصعيد المركزي أو على الصعيد اللامركزي بدلاً من الحلول المؤقتة التي جرت العادة على اعتمادها.
2- العمل على تسريع مسألة البدء بتجهيز الخليّة الثامنة ضمن المطمر الحالي وتقديم الحوافذ المطلوبة من قبل بلدية الجديدة – البوشرية – السدّ، مع تأكيد الإتحاد على دعمه المطلق لمطالب البلدية المحقّة.
3- وقف إستقبال أية نفايات من المناطق خارج نطاق قضاء المتن تحت أي ذريعة كانت.
4- إجراء عملية مبادلة ( Swap ) بين مطمر الجديدة ومطمر الكوستا برافا للتعويض عمّا تمّ نقله من نفايات إلى مطمر الجديدة، كمرحلة انتقالية لحين الانتهاء من تجهيز وتحضير الخليّة الثامنة في المطمر.
5- تأكيد الإتحاد على إستمرار العمل لتفادي حصول هذه الأزمة للحؤول دون عودة النفايات إلى الشوارع لما يشكّل هذا الأمر من ضرر على الصحة والسلامة العامة، وتكثيف الإجتماعاتمع المعنيين بغيةإيجاد الحلول الفوريّة لهذه الأزمة.

آملين من المعنيين تقدير دقّة الظروف التي تمرّ بها البلديات وإتحادات البلديات، واتخاذ الاجراءات الفوريّة المناسبة لتفادي هذه الكارثة خصوصاً وإننا على أبواب فصل الشتاء وهطول الأمطار، مع التأكيد على حرص الإتحاد ورغبته في القيام بكل ما أمكن للمساعدة على تجاوز هذه الأزمة”.

