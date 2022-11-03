اتحاد بلديات الهرمل أطلق فعاليات مواجهة وباء الكوليرا

أطلق اتحاد بلديات الهرمل فعاليات مواجهة وباء الكوليرا، فنظم ورشة تثقيفية للوقاية من الوباء بحضور مندوبين عن وزارة الصحة العامة، طبيب القضاء قيس حمادة، وفد مثل مؤسسة مياه البقاع، وفعاليات بلدية واختيارية وصحية وتربوية، وتم خلال الورشة عرض يبين كيفية انتقال الوباء وطرق الوقاية منه.

وأكد رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق أن “الإجراءات التي يتم العمل بها احترازية ووقائية”، وأن الاتحاد وبلديات القضاء سيعملون لمواجهة الوباء على خطين، التثقيف الصحي في البيئة المجتمعية، وأخذ عينات لمياه الشفة والخدمة لاختبارصلاحيتها”.

ونظمت فرق الهيئة الصحية الإسلامية والصليب الأحمر اللبناني جولة على المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة في قضاء الهرمل، فعملت فرق الهيئة الصحية الإسلامية على أخذ عينات من مياه الشفة والخدمة لاختبارها.

واشارت مسؤولة دائرة الإرشاد والبرامج في الهيئة الصحية الإسلامية في مديرية البقاع الدكتورة جاهدة عبيد إلى أن “الجولات تأتي استجابة لتوجيهات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وتم الاتفاق بالتعاون مع البلديات على الانطلاق في عملية التثقيف الصحي واختبار عينات مياه الشفة في المدارس الرسمية والخاصة لإجراء عملية الإختبار”، واكدت أن “هذه العملية ستتدرج لاختبار المياه في المصادر المائية العديدة”.

وقامت فرق الصليب الأحمر داخل الصفوف بإعطاء اللقاحات للطلاب وتوزيع منشورات تثقيفية عليهم وشرح أسباب وباء الكوليرا وطرق الوقاية منه.

وتواصل محطة الأبحاث الزراعية في الهرمل أخذ عينات من مياه نبع رأس المال في الهرمل لفحصها بشكل دوري بالتنسيق مع بلديات القضاء.