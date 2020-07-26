اتحاد بلديات بشري: سنسطر محاضر ضبط للمخالفين بالالتزام بالمعايير الوقائية

طلب اتحاد بلديات قضاء بشري، في بيان، من أهالي القضاء، التقيد بالتعليمات، الصادرة عن بلديات الاتحاد، في ما يتعلق بالالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية بمواجهة فيروس كورونا.

وجاء في البيان: “نظرا للظرف العصيبة التي تمر بها البلاد جراء الانتشار السريع والدراماتيكي لفيروس كورونا في المناطق اللبنانية كافة، وبعد البيان الصادر عن المستشفيات بأن الوضع الاستشفائي أمام انهيار لعدم قدرتها على استقبال عدد كبير من المرضى.

إضافة إلى النقص بالمعدات اللازمة لمكافحة هذه الجائحة، وبعد البيان التحذيري لوزير الصحة، وبعد التعاون والتنسيق مع سيادة المطران جوزف النفاع وتوجيهاته للكهنة والمؤمنين، وحفاظا على سلامة الجميع، يطلب وبحزم التقيد بالتعليمات التالية في قضاء بشري:

– وضع الكمامات والقفازات الواقية، والتعقيم الدائم.

– التباعد الاجتماعي في كل الأمكنة.

– منع التجمعات في الساحات وعلى الطرقات وأمام المحال.

– منع المطاعم والمقاهي من استقبال أكثر من 50 في المئة من قدرتها الاستيعابية، مع استمرار منع تقديم النراجيل.

– إلزامية وضع الكمامات في السوبرماركت وكل المحال التجارية.

– منع المخيمات الصيفية منعا باتا.

– الالتزام بالتباعد الاجتماعي في القدايس والمناسبات الدينية.

وستضطر آسفة شرطة البلديات والاتحاد، لتسطير محاضر ضبط لكل مخالف لهذه التوجيهات ومستهتر بصحة كبارنا وأطفالنا في القضاء”.