اتحاد بلديات صور: 13 إصابة جديدة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، أنه “بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء وسام غزال تم تسجيل اليوم 13 إصابة جديدة بفيروس covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا وكل الإصابات محلية مخالطة لحالات مثبتة إصابتها ب covid_19، من بينها حالة من التابعية العراقية وأخرى من التابعية الإثيوبية”.

ولفتت إلى أن “عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 229 مصابا، توزعوا على الشكل الآتي: 117 حالة وافدة من إفريقيا (3حالات وفاة)، 4 حالات وافدة من أوروبا، حالة واحدة وافدة من سوريا، 106 حالات محلية (100 حالة من المخالطين ) من بينها 25 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية وحالتان من التابعية السورية وحالة من التابعية العراقية (3 حالات وفاة)، وتماثل 93 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

وأشارت إلى أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، متمنية من “جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ودعا “جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.