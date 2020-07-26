اتحاد بلديات غربي بعلبك: للالتزام التام فالأمر لم يعد مزحة

نبّه رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك الدكتور إبراهيم نصار، في بيان موجه إلى أهالي المنطقة، من أن:

“جائحة كورونا تقرع أبوابنا وتتغلغل بيننا نتيجة قلة الوعي أو عدم الإدراك من البعض، وعليه إننا ندق ناقوس الخطر ولم يعد الأمر مزحة، وحتى لا نخسر أحدا، نطلب إليكم بكل محبة وأخوة ومسؤولية، الالتزام التام بكل وسائل الوقاية من غسل اليدين والتعقيم، ولبس الكمامة وعدم الاختلاط، وعدم مشاركة النارجيلة، واعتبار الكل مصابا، فالوقاية هي السبيل الوحيد حتى الآن لمواجهة كوفيد- 19”.