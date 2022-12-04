اتحاد كشاف لبنان ينهي تحضيراته لاستقبال المؤتمر الكشفي العربي

أنهى “اتحاد كشاف لبنان” الستارة على التحضيرات النهائية لانطلاق المنتدى الكشفي العربي الخامس للشباب والمؤتمر الكشفي العربي ال30، والتقى في قاعة الحاكم رياض سلامة- مركز تدريب شركة طيران الشرق الاوسط MEA والتي ستستضيف المنتدى والمؤتمر، فريق عمل اتحاد كشاف لبنان بكامله، من هيئة ادارية ومفوضية عامة ورؤساء وأعضاء اللجان.

وكانت كلمة لرئيس اتحاد كشاف لبنان القائد جورج الغريب، حيا فيها كل القادة الذين حضروا، وعلى مدى أكثر من ثلاثة أشهر، وبشكل يومي في سبيل انجاح هذا الحدث.

بدوره، شرح نائب رئيس الإتحاد رئيس اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر القائد حسين عجمي بإسهاب، عمل كل لجنة وكيفية التنسيق في ما بينها، وشدد على “ضرورة الإستمرار بجهوزية تامة وحتى اللحظة الأخيرة، أي لحظة مغادرة كل ضيوف لبنان”.

وكانت له جردة على النشاطات المرافقة للمؤتمر، وهي ثلاثة بالإضافة إلى احتفالية اختتام يوبيل 110 أعوام بيروت مهد الكشفية العربية.

وختاما فند أمين سر اتحاد كشاف لبنان القائد سعيد معاليقي الأهداف التي يصبو اتحاد كشاف لبنان لتحقيقها من خلال المنتدى والمؤتمر.

انتهى اللقاء بأخذ الصور التذكارية لكامل فريق العمل، وكذلك مع فريق الإقليم الكشفي العربي، الموجود في بيروت من أجل مواكبة المنتدى والمؤتمر.