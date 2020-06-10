اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة: لم نُدع إلى الاجتماع التربوي في بكركي

المدارس في لبنان
المدارس في لبنان

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أشارت لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان إلى انه “طالعتنا وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انعقاد اجتماع تربوي يتعلق بالمدارس الخاصة في الصرح البطريركي في بكركي.

بهذه المناسبة، يهم اتحاد لجان الاهل و اولياء الامور في لبنان ان يؤكد انه لم يحضر هذا الاجتماع وانه لم يدعى اليه بالرغم من تمثيله الشريحة الاكبر من لجان الاهل و الاهالي على الامتداد الجغرافي للجمهورية اللبنانية، و عليه فهو غير معني بنتائجه.

كما يهم الاتحاد التاكيد، بعد التواصل مع كافة المعنيين من اتحادات وهيئات تنسيق ممن يتمتعون بالصفة التمثيلية للاهالي و اولياء امور التلاميذ في المدارس الخاصة، ان الاجتماع التربوي الذي عقد في بكركي لم يكن يضم اي ممثل حقيقي للاهل يتمتع بالمشروعية، و بالتالي لا يمثل هدا الاجتماع الاهل و لا تطلعاتهم ولم ياتي على الحد الادنى من مطالبهم المشروعة.

و امام هذا الواقع لا يسع اتحاد لجان الاهل و اولياء الامور في المدارس الخاصة في لبنان سوى ان يعلن رفضه رفضاً قاطعاً سياسة التهميش المتبعة تجاه اهالي التلاميذ في المدارس الخاصة و حقوقهم المشروعة و مصالحهم على مر عقود من الزمان و يعلن انه سيبقى وكل شريف الصوت الصارخ للاهالي والسيف المدافع عن حقوقهم و تطلعاتهم و مصالحهم”.

وتعاني المدارس في لبنان من أزمة وجود على أثر الأزمات المتتالية التي مرّت على لبنان ما دعا إقفال أبوابا باكراً هذا العام.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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