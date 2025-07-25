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اتحاد نقابات الأفران اجتمع مع وزير العمل.. وهذا ما تم بحثه

منذ 14 دقيقة
اتحاد نقابات الأفران اجتمع مع وزير العمل

اتحاد نقابات الأفران اجتمع مع وزير العمل

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أعلن اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، في بيان، أن وفدا من الاتحاد زار وزير العمل محمد حيدر، مهنئا بتوليه وزارة العمل في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، من تعقيدات سياسية وأمنية وعسكرية تنعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات، لا سيما قطاع المخابز والأفران.

ولفت البيان الى انه “تم خلال اللقاء، الاتفاق على متابعة وتطبيق خطة وزارة العمل الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في قطاع المخابز والأفران، من خلال:

– قوننة أوضاع العمال الأجانب وفق الأطر القانونية.
– تعزيز إدماج اليد العاملة اللبنانية لتكون في صلب القطاع، لا على هامشه.
– التنسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد كجهة منظِّمة ومشرفة على عملية تنظيم العمالة الأجنبية في الأفران.
– إطلاق اجتماعات دورية ومفتوحة بين الطرفين لضمان تنفيذ هذه الخطط بفعالية”.

وأعلن أن “المجتمعين اكدوا أن الهدف الأسمى لهذا التعاون هو الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز دور الاتحاد في حماية هذا القطاع الحيوي الذي يشكّل عصب الأمن الغذائي في لبنان”.

إشارة الى أن الوفد ضم رئيس الاتحاد النقيب ناصر سرور، الامين العام للاتحاد إدغار طياح، نقيب البقاع عباس حيدر ونائبه مصباح الرشعيني، في حضور ماهر الغول المكلف متابعة الخطة مع الاتحاد من قبل وزير العمل.

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