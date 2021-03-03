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اتحاد نقابات الأفران رفض استقالة علي ابراهيم

3 - مارس - 2021
الأفران

الأفران

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أعلن اتحاد نقابات الافران في لبنان رفض استقالة نائب الرئيس النقيب علي ابراهيم التي تقدم بها اليوم، مؤكداً “تأييده المطلق لنائب الرئيس على ما يبذله للحفاظ على قطاع الافران وصناعة الرغيف في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد”، مشدّداً على “ان الوضع القائم حاليا يحتم بقاءه في الاتحاد لما له من مناقبية في العمل النقابي”.

وقد مثل الاتحاد رئيسه السابق كاظم ابراهيم، رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان انطوان سيف، رئيس نقابة الافران في الشمال طارق المير، ورئيس نقابة الافران المستقلة رياض السيد وجميع اصحاب الافران.

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