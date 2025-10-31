اتحاد نقابات الأفران يحث على تشديد الرقابة والالتزام بالمعايير الصحية

أوضح الأمين العام لاتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، إدغار طياح، أن حالات التسمم الأخيرة في منطقة جبيل حدثت في أحد أفران المناقيش، وقد تم إغلاقه بالشمع الأحمر بعد التأكد من المخالفات وتلقي الشكاوى، مؤكداً أن الأفران والمخابز المنتسبة للاتحاد والتي تنتج الخبز الأبيض ومشتقاته لا علاقة لها بالحادث.

ودعا طياح البلديات والوزارات المعنية إلى تكثيف الرقابة على أفران المناقيش والسوبرماركت التي تنتج الحلويات والكرواسان والإفرنجي، لضمان الالتزام التام بالشروط والمعايير الصحية المطبقة في الأفران النظامية والتي تُخضع للفحص الدوري من الجهات المختصة.

كما حث جميع الأفران والمخابز والمؤسسات المنتجة للمناقيش والكرواسان والإفرنجي على تسجيل مؤسساتهم لدى البلديات والوزارات المعنية، والالتزام الكامل بمعايير سلامة الغذاء لتجنب تكرار حوادث مماثلة في المستقبل.