السبت 7 صفر 1444 ﻫ - 3 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتحاد نقابات العمال في النبطية أيد مطالب المعلمين

منذ 20 دقيقة
المدارس

المدارس

A A A
طباعة المقال

أيد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في النبطية حسين مغربل في بيان، “مطالب المعلمين الذين اعتصموا أمس رافضين العودة الى المدارس اذا لم تحسن أوضاعهم في الرواتب والحوافز والمساعدات الاجتماعية وبدلات الانتقال”، معتبرا أن “على وزارة التربية إنصافهم”.

وانتقد “استيفاء المدارس الخاصة الأقساط المدرسية بالدولار، غير مكترثة بقرار وزير التربية الذي منعها من ذلك”. وسأل: “كيف يدفع العسكري الأقساط مناصفة بالدولار وبالعملة اللبنانية وبالكاد يصله راتبه الى مركز عمله؟”

واستنكر “الارتفاع الجنوني في أسعار المواد التموينية والغذائية من دون حسيب او رقيب من الوزارات المعنية التي باتت هي الأخرى في تصريف الأعمال ولا تتدخل للجم ارتفاع الدولار أو محاسبة التجار الذين يستغلون الازمات ويجعلون المواطن أسيرا لبيعهم بأسعار عالية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مدير عام هيئة ​أوجيرو​ ​عماد كريدية​
    كريدية: نتوقع أن نصل الى نتائج ايجابية قريبًا
    ملحم خلف
    خلف: للبننة الاستحقاق الرئاسي
    ناصر ياسين
    ياسين: آن أوان إقرار مراسيم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الراحل جورج الراسي وحاتم
    بالصور والفيديو.. جويل حاتم تفتح النار على والدها وتحمله مسؤولية زواجها
    جورج الراسي
    تطور قضائي جديد في حادثة وفاة جورج الراسي
    جويل حاتم وجورج الراسي
    عندي إثباتات.. جويل حاتم تفجر مفاجأة بشأن رفيقة جورج الراسي في الحادث