اتحاد نقابات العمال: للمشاركة في التظاهرة الشعبية غدا

اتحاد نقابات العمال
اتحاد نقابات العمال

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دعا الاتحاد الوطني لنقابات لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol الى المشاركة في التظاهرة الشعبية من امام الوزارة المالية في بشارة الخوري الى ساحة رياض الصلح عند الثالثة والنصف من بعد ظهر غد السبت.

وأعلن الاتحاد، في بيان له، انه “نظرا لتفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية واللعب على سعر صرف الدولار وفقدانه وارتفاعه بشكل غير مسبوق حتى وصل الى ما يقارب السبعة آلاف ليرة لبنانية ما انعكس، بدوره وبشكل دراماتيكي، على جنون ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، الامر الذي أدى الى تفجير الساحات والشوارع غضبا واحتجاجا على امتداد الوطن، يترافق ذلك مع مفاوضات تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي لرهن البلد غير آبهة بالانعكاسات السلبية على البلد ومعيشة الناس، بل كل همهم يتمحور حول ادارة المحاصصات وتقاسم التعيينات والمغانم… في ظل غياب كامل لعملية المحاسبة والمعاقبة والاصلاح الوطني المطلوب”.

وجدد الاتحاد دعوته الى القوى النقابية والشعبية كافة “بالاستمرار في معركة الدفاع عن لقمة العيش الكريمة”، كما دعا العمال والموظفين والمزارعين والمياومين والاجراء وكل الفئات المعطلة عن العمل والمصروفة تعسفا والمستأجرين.. الى المشاركة في التحركات في الشارع في جميع المناطق والقطاعات “دفاعا عن لقمة العيش والحياة بكرامة”.

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