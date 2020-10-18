استمع لاذاعتنا

“اتحاد نقابات العمال والمستخدمين” يدين قرار مستشفى جبل لبنان

منذ دقيقتين
مستشفى جبل لبنان

مستشفى جبل لبنان

A A A
طباعة المقال

استغرب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol القرار الصادر عن احدى الجامعات بعدم السماح لبعض الممرضات المتمرنات بالالتحاق بزملائهن بمستشفى جبل لبنان.

وقال في بيان: “في خضم كل ما يمر به لبنان من ازمة كورونا وانقطاع الأدوية و في ظل تفاقم الأوضاع الاستشفائية وفي ظل استنزاف الكادر الطبي امام هذه الأوضاع، تفاجأنا بالقرار التعسفي وغير المقبول والعنصري من احدى الجامعات العريقة بعدم السماح لبعض الممرضات المتمرنات بالالتحاق بزملائهن بمستشفى جبل لبنان.

‎اننا في الاتحاد الوطني ندين هذا التصرف من قبل الجامعة والمستشفى وندعو الجهات الرقابية المختصة بالتحقيق في الموضوع واخذ الاجراءات اللازمة بحق المسؤولين عن هذا التصرف. كما نطالب وزارة العمل بالتحرك وإجراء التفتيش على المستشفى كما نؤكد وقوفنا دائماً مع الحق و مع عمال هذا الوطن”.

المزيد من أخبار لبنان

الهيئات الاقتصادية
الهيئات الاقتصادية تطلق نداء استغاثة لإنقاذ لبنان غدا
توقيف
توقيف شبكة تهريب لبنانيين وفلسطينيين إلى اسبانيا..يعمل بعضهم في المطار!
وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
قرار جديد من وزير الداخلية محمد فهمي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

واتساب
بهذه الخطوات شاهد حالات “واتساب” دون علم الطرف الآخر
يعتبر فقدان حاسة الشم أو التذوق علامة رئيسية على الإصابة بفيروس "كورونا"
إحداهما النعناع … رائحتان إذا لم تستطع شمهما فعليك إجراء فحص كورونا
فحص كورونا
في هذه الحالات فقط تحصل على نتيجة خاطئة لفحص كورونا