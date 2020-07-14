اتحاد نقابات العمال ولجنة سائقي المرفأ: لوقف الصرف التعسفي

رد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللجنة التأسيسية لنقابة سائقي المرفأ على بيان نقابة مالكي الشاحنات العمومية وشركات النقل في المرفأ.

واستنكر ما جاء في بيان نقابة مالكي الشاحنات العمومية على مرفأ بيروت المليء بالمغالطات والافتراءات على السائقين اللبنانيين، واتهامهم بعدم المعرفة بالمهنة، واصرار النقابة وشركات النقل على الاستمرار بعمليات الصرف التعسفي للسائقين اللبنانيين.

وأكد على “مطالبنا بتطبيق القوانين المرعية الاجراء وبوقف الصرف التعسفي واعادة تشغيل السائقين اللبنانيين على مرفأ بيروت وطربلس”.

وجاء في بيان:”نستنكر ما جاء في بيان نقابة مالكي الشاحنات العمومية على مرفأ بيروت المليء بالمغالطات والافتراءات على السائقين اللبنانيين، واتهامهم بعدم المعرفة بالمهنة، واصرار النقابة وشركات النقل على الاستمرار بعمليات الصرف التعسفي للسائقين اللبنانيين”، ولفت البيان الى ان “استغلال السائقين الاجانب يعد مخالفة قانونية كبيرة، ومخالفات لقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون السير”.

وتابع:”ان ما جاء في بيان النقابة، يؤكد استغلالهم في هذه الظروف المعيشية الصعبة التي نعيشها في لبنان، ونطالب المرجعيات الرسمية من وزارة العمل والقوى الامنية باتخاذ التدابير بناء لطلب الاتحاد الوطني واللجنة التأسيسية لتطبيق القوانين، مع العلم بان الاتحاد واللجنة، وعبر وزارة العمل، تقدموا بأكثر من 500 طلب عمل لسائقين متخصصين في النقل على الشاحنات الكبيرة، وجزء كبير منهم عملوا لاعوام على مرفأ بيروت وان حجة النقابة واصحاب الشاحنات هي لذر الرماد في العيون”.

وختم البيان:”نؤكد على مطالبنا بتطبيق القوانين المرعية الاجراء وبوقف الصرف التعسفي واعادة تشغيل السائقين اللبنانيين على مرفأ بيروت وطربلس.