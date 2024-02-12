اتحاد نقابات العمال يدعو للعصيان المدني ووقف دفع أي من الضرائب والمُستحقات

عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعًا لبحث خطة عمل الاتحاد خلال العام الحالي.

وشدد رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله على “كيفية مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والضرائبية التي وضعتها الحكومة”، مؤكدًا “المُضي بالعمل والنضال من أجل مواجهة هذه السياسات”.

وقال: “ما أقدمت عليه الحكومة والمجلس النيابي بإقرار موازنة أقل ما يقال فيها أنها “موازنة نهب وإفقار الفقراء”، وسرقة ما تبقى لهم من خيرات في هذا البلد، وصولًا إلى رغيف الخبز”.

وأعلن المجلس إدانته للموازنة ورفضه لها، “كونها تحرم المواطنين، وبالتحديد العمال وذوي الدخل المحدود، حق العيش بكرامة”، مجددًا الدعوة “للعصيان المدني ووقف دفع أي من الضرائب والمُستحقات لهذه الحكومة البتراء العاجزة عن القيام بواجباتها ولا هم لها سوى إفقار المواطنين وصياغة التسويات والترفيع خارج القانون والدستور”.

أما بخصوص الصحة، فطالب المجلس العام “بتعزيز التقديمات الصحية في كافة الهيئات الضامنة، وخاصة الضمان الاجتماعي، عبر رفع قيمة التقديمات للمضمونين كي تُتساوي مع واقع الحال”.

وجدد المطلب الداعي إلى “أن تقوم الدولة بدفع مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يؤمن استمراره في خدمة المضمونين”.

أخيرًا، توقف المجلس عند موضوع الإيجارات القديمة، فدعا إلى “إصدار قانون عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى”.