اتحاد نقابات العمال يدعو للعصيان المدني الشامل

عقد المكتب التنفيذي ل”الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله.

وتناول عبدالله في مستهل الاجتماع الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية “التي دقينا فيها ناقوس الخطر منذ ما يقارب العام اثناء انتفاضة 17 تشرين، وحذرنا حينها في كل الساحات التي شاركنا فيها خصوصا بعد استقالة الحكومة السابقة، من خطورة الوضع الاقتصادي ونية المنظومة الفاسدة من اخذنا نحو الانهيار الكلي لكل منظومة الدولة ومؤسساتها القائمة، ولو كانت عبارة عن هياكل صنميه لا تملك سوى تصريف اعمال المواطنين بسبب عدم قدرتها على وضع خطط انقاذية واقتصادية لتفادي ما اوصلونا اليه اليوم من افلاس لخزينة الدولة، الى مزيد من البطالة على مستوى اليد العاملة اللبنانية، ان كان في القطاع الخاص او العام، الى تشكيل كارتيلات بالشراكة مع التجار وحيتان المال وجمعية المصارف”.

أضاف: “بعد مرور اشهر عدة على المرواحة والمرواغة بين اطراف السلطة بين التكليف والتأليف، فإن الشعب يعاني الامرين للبقاء حيا وبعدما طرق الجوع ابواب الكثيرين من اللبنانيين، وبالتالي لم يعد امامنا سوى العمل والدعوة الى العصيان المدني الشامل، ولا خروج من الشارع الا بإسقاط كل المنظومة الفاسدة وتشكيل حكومة من خارجها.

وبناء عليه دعا المكتب التنفيذي للاتحاد “كل القوى النقابية والطلابية وهيئات المجتمع المدني وقوى التغيير الديموقراطي والعمال والمزراعين وقوى انتفاضة 17 تشرين، الى الانتفاض على واقعنا الميؤوس منه، والنزول الى الشارع وكل الساحات، واعلان العصيان المدني الشامل بعدم دفع اي رسوم او جباية للدولة وعدم الذهاب الى العمل، الا بعد اسقاط هذه المنظومة الفاسدة.