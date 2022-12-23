الجمعة 29 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 23 ديسمبر 2022 |
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اتحاد نقابات عمال ومستخدمي الجنوب: لانتخاب رئيس لينتظم العمل في المؤسسات

منذ 52 دقيقة
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان fenasol

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان fenasol

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أشار الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفي الجنوب في بيان، الى انه “في ظل الارتفاع الجنوني للدولار والذي يصاحبه انخفاض في قيمة العملة الوطنية واشتداد الأزمة المعيشية يوما بعد يوم ويضيق الخناق على رقاب اللبنانين، وكثير من اهل السلطة لا يبالون بأوجاع الناس”.

واستغرب “هذا الارتفاع غير المبرر في سعر صرف الدولار والذي يصاحبه ارتفاع بقيمة كل السلع الاستهلاكية، وكل الخبراء يؤكدون ان الاسباب سياسية وليست اقتصادية، فالدولار متوفر في السوق ويتدفق الى البلد في عطلة الاعياد، فهل يخرج المعنيون ويصارحون الناس بالاسباب الحقيقية للذي يحصل”.

وسأل: “هل ثمة ربط بين تصريح مساعدة وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الاوسط باربرا ليف من انه على اللبنانين ان يتحملوا المزيد من الألم، وبين ما يحدث؟”.

وختم: “لن يرتاح المواطنون ما دامت الروح الوطنية غائبة عند كثير من اهل السلطة، الذين يقدمون مصالحهم ومصالح الاجنبي على مصلحة البلد، وندعو المسؤولين الى الاسراع بانتخاب رئيس للبلاد لينتظم العمل في المؤسسات الدستورية وترتاح الناس”.

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