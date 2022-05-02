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اتحاد نقابات موظفي المطاعم والفنادق: لنلقّن المنظومة درسًا

2 - مايو - 2022
آخر تحديث: 2 - مايو - 2022 3:43 مساءً
صندوق افتراع

صندوق افتراع

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ناشد اتحاد نقابات موظفي المطاعم والفنادق والتغذية واللهو “التوجه بكثافة الى صناديق الاقتراع من دون تردد أو خمول، لئلا نعيش 3 سنوات جديدة تحت هذا الحرمان وبغياب جديد لدولة تحفظ حقوقنا وتحقق أحلامنا، فتعود الحياة لقطاعنا السياحي الذي هو شريان حياة لبنان منذ التاريخ حتى الأمس، ونحافظ اليد العاملة اللبنانية ونحميها وننظم اليد العاملة الأجنبية”.

الاتحاد قال في بيان: “ثلاث سنوات مرت بأزمات لا تحصى ومصائب على شعبنا الحبيب وعمال كل القطاعات، وللأسف كان المواطن متروكا لمصيره وحيدا، وكأن لا مسؤول في هذا الوطن عنه أو عن شيء.. فسقط قناع المسؤولين”.

واعتبر أنّ دور العمال والمواطنين كافة في 15 أيار هو “تلقين المنظومة الحاكمة غير المسؤولة درسًا وتتويج كل الاستنكارات والمواقف التي تعبنا من قولها وتحريكها في الصحف والتلفزيونات وحتى في الشارع”.

وختم: “لنقل لا لهم ونعم للتغيير، فنحن شعب كادح ونشيط ومتفان، وما فعلوه بنا تحت غطاء الطوائف والأحزاب والتخويف والترهيب لا يجوز”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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