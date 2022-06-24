اتحاد FYBL: للاسراع بزيادة رواتب موظفي القطاع العام

أيد “اتحاد رجال وسيدات الأعمال الشباب في لبنان FYBL” في بيان، “الموقف الصادر عن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم حول ضرورة رفع الظلم عن موظفي الدولة وإنصافهم وعائلاتهم، بعد أن سحقت مداخيلهم ولم يبق من قيمتها سوى 5 في المائة، محذرا من أن الدولة ستسقط مع سقوط القطاع العام الذي يعتبر محركها بكل قطاعاتها ومرافقها واقتصادها الوطني”.

وأكد “وحدة الموقف مع الوزير شقير في هذا الخصوص”، منبها إلى أن “ما تشهده الإدارات والمؤسسات العامة بسبب غياب الموظفين عنها لأسباب موضوعية سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، لا سيما أن معاملات المواطنين والشركات والمؤسسات بمعظمها عالقة في الدوائر وتحتاج إلى أسابيع لإنجازها إما لانقطاع الكهرباء وإما لغياب الموظفين المعنيين الذين لم تعد تكفي رواتبهم كلفة وصولهم إلى مراكز عملهم”.

ودعا “المعنيين إلى الاسراع في زيادة رواتب وأجور الموظفين العاملين في القطاع العام وبدل النقل اليومي، بما يتناسب مع الاوضاع الاقتصادية الراهنة، وتأمين الكهرباء بشكل مستدام لدوائر الدولة لتمكينها من تأدية الخدمات المطلوبة منها، والا سندخل في المجهول فتتوقف ادارات الدولة عن العمل وتتعرقل معها شؤون القطاع الخاص وعندها لن ينفع الندم”.