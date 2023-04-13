اتصالات "جسّ نبض".. هل حملت غريو "مبادرة" إلى معراب؟

ذكرت صحيفة “اللواء” أنّه لم يحصل تطور جديد في الملف الرئاسي وبقيت اتصالات جسّ النبض والتشاور قائمة في حركة المعنيين، حيث زارت سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو والمستشار السياسي في السفارة كوانتان جانتيه، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، وتناول البحث التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وعلمت “اللواء” أن غريو لم تحمل جديداً ولا مبادرة، بل كان تأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية واستطلاع ما جديد مواقف القوى السياسية في ضوء المشاورات الجارية داخلياً وخارجياً لا سيما مساعي فرنسا وقطر وهل من تبدل فيها، وكان موقف “القوات” ثابتاً لم يتبدل لجهة “رفض الصفقات والتسويات مع الفريق الآخر، وضرورة انتخاب رئيس بالمواصفات التي حددتها لجهة السيادة والاصلاح، لا رئيس بلا لون ولا طعم أو من محور الممانعة”.

وبحسب معلومات “اللواء”، جرى بحث في إمكانية إيجاد أفكار جديدة للحل.