الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
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"اتصالات رفيعة المستوى".. ماذا حمل مدير مخابرات دولة أجنبية إلى لبنان؟

منذ 3 دقائق
الحدود الجنوبية

الحدود الجنوبية

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علمت «نداء الوطن» أنّ مدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه الذي زار لبنان سرًا في الأيام الماضية، أجرى اتصالات رفيعة المستوى، وأعقبت زيارته جولة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان.

وشملت لقاءات إيمييه الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والمدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود.

كما شملت شخصية قيادية في «حزب الله» لم يعلن اسمها. ولم تشمل قائد الجيش العماد جوزاف عون لاعتبارات تتصل بتحييد المؤسسة العسكرية عن الالتباسات المعقدة في الأوضاع الداخلية.

ماذا حمل مدير المخابرات الفرنسية إلى المسؤولين؟

تجيب مصادر واسعة الاطلاع، أنّ إيمييه خاطب مضيفيه قائلاً: «لقد قال لكم مدير المخابرات الفرنسية عام 1988 (عندما كان العماد ميشال عون رئيسًا للحكومة العسكرية) إن لبنان يجب ان يسير على طريق الحل وليس الخراب. وإنني عام 2023، آتي اليكم برسالة إسرائيلية، تقول إنّ أي حرب مع لبنان ستؤدي إلى تدميره».

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