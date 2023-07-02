اتصالات على خطّ معراب.. وميقاتي يتوعّد بسَوق المجرمين إلى العدالة

تلقى رئيس حزب “القوات” سمير جعجع مساء أمس اتصالات من كل من: سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والنواب: أشرف ريفي، فؤاد مخزومي وعبد العزيز الصمد، حيث أبدى جميع المتصلين استنكارهم الشديد وأسفهم لسقوط الضحايا في بشري.

كما قدموا تعازيهم الحارة لأهالي الضحايا خصوصًا وأهالي بشري عمومًا. وشددوا جميعًا على ضرورة أن تجرى التحقيقات بسرعة لكشف المجرمين وسوقهم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.

من جهة ثانية، تلقت النائب ستريدا جعجع اتصالًا من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أكد خلاله أنه سيتابع شخصيًا مسار التحقيقات للتوصل إلى توقيف المجرمين وسوقهم إلى العدالة.