اتصالات معارِضة: المرشح الجديد ينتظر التخلي عن فرنجية

في كواليس الفريق المعارِض، تدور اتصالات للاستعداد للمرحلة المقبلة رئاسيا. فبعد ان يتخلى عرابو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في الداخل ومؤيدوه في الخارج، عن دعمهم له وعن محاولة التسويق له، وهو امر لم يعد بعيدا مع تكاثر الحديث عن تخلّي باريس عن طرح المقايضة بين الرئاستين الاولى (لفرنجية) مقابل الثالثة لنواف سلام او اي شخصية محسوبة على فريق 14 آذار (سابقا)، ستصبح القوى المؤيّدة اليوم لترشيح رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض مستعدّة لفتح باب النقاش في فكرة تأييد مرشح آخر.

وبحسب ما تقول مصادر معارضة لـ”المركزية”، فإن ما يحصل حاليا هو التباحث في الخيارات المتاحة التي يمكن طرحها في المرحلة الآتية. في هذا الاطار، عرض رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، الجمعة، مع النائب غسان سكاف لà9تطوّرات الإستحقاق الرئاسي وأهمية انجازه في أسرع وقت.

وعقب اللقاء، قال سكاف “تباحثنا في الانتخابات الرئاسية التي باتت ضرورة في الوقت الراهن، بحيث طرحت عليه توحيد المعارضة على اسم مرشح واحد نواجه به اي مرشح آخر. اذ اننا ندرك ان المجلس النيابي في حالة توازن سلبية مع وجود نحو 45 نائبا من المعارضة في مقابل العدد نفسه تقريبا لمحور الممانعة، الى جانب 30 نائبا من المترددين”. واذ شدد على “وجوب الاسراع في انهاء الشغور الرئاسي من خلال انطلاق العملية الانتخابية عقب الأعياد، وعندها ليحدد المترددون خيارهم ويقرروا توجههم”، ذكّر سكاف ان “لبنان يتمتّع بنظام ديمقراطي ما يقتضي تقبل نتائج الانتخابات، مهما كانت، وتهنئة من يفوز في النهاية”. وأكد ان “وقت المسرح انتهى” بفصله الأول ويُفترض الانتقال الى الفصل الثاني والاخير حيث لا مكان للأوراق البيضاء والشعارات كما لاسقاط النصاب”. ردا على سؤال، أجاب “نعمل للتوافق على اسم مرشح موحّد للمعارضة يواجه المرشح المطروح في المقلب الآخر”.

المشاورات الجارية تشمل كل مكونات المعارضة، تتابع المصادر، من القوات الى الكتائب والاحرار والمستقلين والتغييريين وايضا تكتل “تجدد” والمرشح معوّض ضمنه. لكن حتى الآن، ثمة تلاق لدى مؤيدي معوّض، على ان التخلّي عنه لن يحصل الا بعد ان يعلن الثنائي الشيعي انه مستعد للبحث في خيار رئاسي جديد. لكن طالما حزب الله وحركة امل على موقفهما ويتمسكان برئيس المردة، فإن المعارضة لن تتراجع عن دعمها لنائب زغرتا.

اللعبة وصلت اذا الى هذا الحد، وتقدُّم القطار الرئاسي ينتظر مرونة “الثنائي” او اعلانَ فرنجية نفسِه انه عزف عن خوض السباق الى قصر بعبدا، تختم المصادر.