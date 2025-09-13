اتصالات مكثّفة لعدم تأجيل الانتخابات النيابية

بعد مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، تتّجه أنظار الدول المعنيّة بالملف اللبناني نحو الانتخابات النيابية لعام 2026، والتي بدأت القوى والأحزاب السياسية التحضيرات لها، بعد تأكيد رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، والحكومة، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، على ضرورة إجرائها في مواعيدها الدستورية.

إلّا أنّ الحديث عن احتمال تأجيلها إلى عام 2027 بسبب الأوضاع الأمنية وربطها بتنفيذ قرار حصرية السلاح، أثار قلقًا لدى عدد من الدول، التي تعتبر هذه الانتخابات محطةً أساسيةً ومفصليةً للتغيير في مجلس النواب.

مصادر دبلوماسية غربية أكّدت لموقع “هنا لبنان” أنّ هذا الاستحقاق، في حال أُنجز في موعده، يُشكّل خطوة ضرورية لتعزيز الديمقراطية في لبنان، خصوصًا في ظل المتغيرات الجارية في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن تأجيل الانتخابات قد يُلحق بلبنان خسائر سياسية واقتصادية كبيرة، مشيرةً إلى أن اتصالات تجري على أكثر من مستوى:

– خارجيًا، لخفض حدّة التوتّر الأمني، ودفع إسرائيل نحو الالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من المناطق التي احتلّتها.

– وداخليًا، لاحتواء الخلافات السياسية حول قانون الانتخاب، خصوصًا ما يتعلّق باقتراع المغتربين.

وختمت المصادر بالتأكيد على ضرورة احترام المواعيد الدستورية، على غرار ما حصل في الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة.