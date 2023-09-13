اتصال بين بو حبيب ونظيره السوري.. ماذا دار فيه؟

عطفًا على قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف وزير الخارجية والمغتربين بترؤس وفد رسمي لينتقل إلى سوريا ويبحث قضية النازحين، أجرى الوزير عبد الله بو حبيب اتصالًا بنظيره السوري فيصل المقداد، واتفقا على عقد لقاء بينهما فور عودته من نيويورك، حيث سيشارك إلى جانب الرئيس نجيب ميقاتي بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يلتقي هناك بنائب وزير الخارجية السوري الذي سيمثل بلاده في الاجتماعات الأممية.

وقد رحّب وزير الخارجية السوري بزيارة الوزير بو حبيب والوفد المرافق إلى دمشق مبديًا استعداده لكل تعاون يصب في مصلحة البلدين.