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اتصال بين عون والراعي

19 - مارس - 2022
عون والراعي

عون والراعي

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أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الموجود في القاهرة، وتداول معه في عدد من المواضيع ولا سيما الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عون ابتداء من الغد الى الفاتيكان وروما، للقاء قداسة البابا فرنسيس يوم الاثنين المقبل، وامين سر الدولة البابوية الكاردينال بييترو بارولين، ووزير الخارجية المونسنيور جان بول غالاغر، والمواضيع التي ستبحث خلال هذه اللقاءات، وخصوصاً تجديد الدعوة لقداسة البابا لزيارة لبنان.

كما سيزور الرئيس عون يوم الثلاثاء الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الإيطالية، وللبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وتمنى البطريرك الراعي للرئيس عون التوفيق في زيارته، لا سيما اللقاء مع قداسة البابا الذي يحمل لبنان في قلبه وصلواته.

تجدر الإشارة الى ان رئيس الجمهورية يغادر بيروت غداً الاحد الى روما، ويرافقه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب.

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