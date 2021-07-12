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اتصال بين فرنجية والسفير الروسي.. وهذا ما تباحثا فيه

12 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 12 - يوليو - 2021 8:54 مساءً
سليمان فرنجية والسفير الروسي

سليمان فرنجية والسفير الروسي

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وزع المكتب الاعلامي لتيار “المرده” البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية وفيه أنه ” جرى اليوم اتصال هاتفي بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف ورئيس حزب المرده سليمان فرنجيه”.

وتم خلال المكالمة الحديث عن “تطور الاحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان، وعبر فرنجية عن قلقه في استمرار تطور الاحداث السيء بما فيها عرقلة مهمة تشكيل حكومة مهمة قادرة برئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري”.

واكد الطرف الروسي “دعم كل الجهود للوصول الى توافق وطني على المبادىء اللبنانية الاساسية عبر الحوار بين القوى السياسية والطائفية اللبنانية.

وبناء على ذلك تم “التركيز على متابعة الاتصالات المكثفة مع ممثلين القوى السياسية والاجتماعية اللبنانية بهدف الوصول الى حل توافقي للمشاكل التي يواجهها المجتمع اللبناني، وايضا العمل على توطيد الصداقة التاريخية الروسية اللبنانية في كل المجالات لمصلحة البلدين”.

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