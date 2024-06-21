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اتصال بين قبرص و"الحزب".. ونقل رسائل

منذ ساعة واحدة
الاتحاد الأوروبي- قبرص

الاتحاد الأوروبي- قبرص

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لاتزال أزمة الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله والذي توعد الأخير من خلالها قبرص بأنها ستكون “جزءا من الحرب” في حال فتحت مطاراتها وقواعدها أمام إسرائيل لشن هجوم على لبنان.

ليرد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ويؤكد أن “قبرص ستظل غير متورطة في أي صراعات عسكرية وتضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة”.

وفيما أوضح رئيس مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران عبر mtv أن “الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لم يهدّد القبارصة إنما أنذرهم من أن تكون قبرص شريكة بقصف لبنان في حال حصول حرب”.

وكشف زهران عن حصول اتصال غير مباشر بين القبارصة وحزب الله، حيث تم نقل رسائل إيجابية والأمور أفضل.

وشدد على أن “حزب الله لا يريد الحرب ولديه كل الأسباب الكافية لإشعالها لكنه حتى اللحظة لا يريد الحرب الشاملة والمواجهة الكبرى”، لافتاً إلى أن “الأمور لا تزال منضبطة رغم كل التهديد والعويل الإسرائيلي، ولا تدلّ على أن البلد ذاهب نحو انفجار”.

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