اتصال بين ميقاتي والبخاري.. هذا ما جاء فيه

تلقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إتصالاً من سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، العائد الى بيروت، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك، ووجه اليه الدعوة الى حفل افطار يقيمه في دار السفارة.

وقد ثمن السفير “جهود رئيس الحكومة في سبيل حماية لبنان في هذا الظرف الصعب واعادة العلاقات اللبنانية – السعودية الى طبيعتها”.

وكان الاتصال مناسبة “لتأكيد عمق علاقات لبنان العربية وتقدير الرئيس ميقاتي للخطوة الخليجية والسعودية بشكل خاص بعودة السفراء الى لبنان كمقدمة لاستعادة هذه العلاقات عافيتها كاملة”. كما تم “الاتفاق على استكمال العمل الاخوي الايجابي لاجل لبنان وعروبته”.